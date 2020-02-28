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В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Ян Брацкий
19:22 28.02.2020
Водитель обратился к своим коллегам с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не потакать прихотям пассажиров, так как это ведет к возникновению подобных конфликтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Саратове разгневанный пассажир избил водителя такси из-за отсутствия у него детского кресла. Инцидент произошел 23 февраля в районе городского парка. Приехав по вызову, водитель Алексей увидел семью с ребенком, хотя во время оформления заявки, о маленьком пассажире ничего сказано не было.

Автомобиль не был оснащен специальным удерживающим устройством и таксист не рискнул везти пятилетнего ребенка на коленях у матери.

«Я без кресла детей принципиально не вожу. Многие не понимают, но водитель это должностное лицо, а если что-то случится, то это уголовная ответственность. Потом эти же родители будут меня обвинять. В случае ДТП, даже если я не виновен буду, покалечится ребенок - я буду виноват», - рассуждает водитель Алексей Горохов.

Услышав отказ, отец семейства пришел в ярость, а после того, как водитель отказался возвращать деньги за вызов, начал кричать и размахивать руками. Со слов Алексея, ему разбили очки и выдернули ключ из замка зажигания.

«Я до последнего пытался предотвратить ситуацию. Да, может быть я где-то перегнул с повышением голоса, но тогда у меня уже нервы не выдержали», - признается водитель.

Конфликта можно было избежать, считает он, если бы пассажиры более ответственно относились к правилам перевозок, а не рассчитывали на авось. Вызвать такси с детским креслом сейчас не проблема, говорит Алексей.

«Им нужно было в приложении поставить отметки в графе пожеланий. Там можно выбрать варианты поездки с животными, с пустым багажником, ребенком, в том числе. Приезжает оборудованная машина и все нормально», - подвел итог Горохов.

После скандала водитель такси написал заявление в полицию, которая теперь разыскивает неадекватного пассажира. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.

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