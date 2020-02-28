ВОЗ повысил оценку риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняли решение о повышении оценки риска коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне. Об этом на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также сообщил, что первые результаты вакцин от опасного заболевания ожидаются через несколько недель.

Всего за несколько дней ситуация с заболеваемостью резко изменилась. Если раньше эпицентром распространения коронавируса был Китай, то сейчас есть отдельные государства, где суточные показатели превышают данные по числу зараженных за 24 часа в КНР. Лидерами негативного рейтинга являются Южная Корея, Иран и Италия.