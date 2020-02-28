«Матерые головорезы»: постпред РФ при ОЗХО объяснил, почему кураторы «Белых касок» боятся своих подопечных

Страны, которые финансируют организацию «Белые каски», известную провокациями и постановочными видеосъемками в Сирии, сами боятся своих подопечных, поскольку участники данного формирования являются «матерыми головорезами». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Покровители "Белых касок" сами их чураются. Был момент, когда "Белые каски" в ходе наступления сирийских правительственных войск стали покидать Сирию, некоторые из них укрылись на территории Иордании. Возник вопрос о том, что с ними делать дальше. Когда стали рассматривать их заявки на получение виз в западные страны, те самые, которые давали деньги "Белым каскам", выяснилось, что это такие матерые головорезы - там клейма негде ставить, и никто не захотел принимать их на своей территории. Так они в Иордании и остались», - объяснил Шульгин.

Седьмого апреля 2018 года активисты организации сняли постановочное видео с якобы последствиями химической атаки на мирных сирийцев. В использовании боевых ядов Запад тогда обвинил правительственные войска и нанес массированный авиаудар по территории Сирии.

Позже российские военные сообщили, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применения химоружия. В конце апреля 2018 года Москва предоставила доказательства того, что химическая атака была фальшивкой.

В феврале этого года глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что западные спецслужбы финансируют организацию «Белые каски», чтобы вести информационную кампанию против сирийского народа.