Из Москвы депортируют 88 иностранцев из-за коронавируса

Из Москвы депортируют 88 иностранных граждан, которые нарушили режим изоляции, введенный в связи с коронавирусом . Соответствующее заявление сделала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации», - сообщила она.

Чиновница также рассказала, что в обсервационном центре «Царицыно» под наблюдением медиков сейчас находятся 80 человек, которым предписан режим изоляции.

«По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача», - объяснила Ракова.

Китайские власти 31 декабря прошлого года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань(провинция Хубэй). Медики установили возбудителя болезни - новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае в настоящий момент приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 46 государствах, число инфицированных достигло 3664 человек, скончались - 57.