В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка

Поклонники творчества известной певицы Татьяны Булановой устроили массовую драку на ее концерте. Инцидент произошел во время выступления артистки в Рязани на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда исполнительница была приглашена в качестве почетного гостя.

Как только Буланова начала петь одну из своих самых лирических композиций, две женщины в зале устроили драку, к которой почти сразу подключились другие поклонники ретро.

Разнять участников концертного побоища удалось без привлечения правоохранителей. Свое выступление Татьяна Буланова прерывать не стала.