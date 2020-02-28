В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка
Инцидент произошел во время концерта «Легенды 80-х и 90-х» на котором певица выступала в качестве специального гостя.
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Поклонники творчества известной певицы Татьяны Булановой устроили массовую драку на ее концерте. Инцидент произошел во время выступления артистки в Рязани на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда исполнительница была приглашена в качестве почетного гостя.
Как только Буланова начала петь одну из своих самых лирических композиций, две женщины в зале устроили драку, к которой почти сразу подключились другие поклонники ретро.
Разнять участников концертного побоища удалось без привлечения правоохранителей. Свое выступление Татьяна Буланова прерывать не стала.