Тезисы про Бога изложат в отдельной статье Конституции

Тезисы про Бога будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции. Такое заявление сделал сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон РФ Андрей Клишас.

При этом он уточнил, что принцип светского государства в Конституции останется.

«Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено ее 14 и 28 статьями. Эти положения останутся незыблемыми», - приводит РИА Новости слова Клишаса.

Сенатор добавил, что необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну», будет прописана в 3 статье российской Конституции. В то же время он подчеркнул, что каждый россиянин в праве самостоятельно определять свое отношение к религии.

Клишас считает важным выделить, что Российская Федерация остается светским государством, и, учитывая положения статьи 28 основного закона, каждый гражданин вправе свободно исповедовать в нашей стране любую религию или не исповедовать никакой.