Нейросеть раскрасила видео из центра Москвы XIX века

В Сети появилось раскрашенное видео знаменитой съемки конца XIX века на Тверской улице в Москве. Исторические кадры сделал ученик братьев Люмьер Чарльз Муассон незадолго до коронации Николая II в 1896 году. Видео было восстановлено и разукрашено несколькими нейросетями.

Раньше эти кадры были доступны исключительно в черно-белом варианте. В описании к видеоролику говорится, что помимо цвета, нейросети улучшили качество изображения и увеличили скорость воспроизведения видеоряда до 60 кадров в секунду.