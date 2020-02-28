Мишустин потребовал не допустить нарушений в ходе реализации нацпроектов

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин потребовал от министерств и ведомств оперативно сообщать о нарушениях в ходе реализации национальных проектов.

Глава правительства провел заседание президиума Совета по стратегическому развитию, где заявил о необходимости заранее выявлять риски нецелевого использования бюджетных средств. Если такие факты будут выявлены, должны последовать немедленные проверки со стороны Генпрокуратуры, МВД и ФСБ, добавил глава кабмина.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что координированная работа различных структур ускорит реализацию стратегических планов развития страны.

О ключевых целях 12 национальных проектов, а также Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, говорилось еще в майском указе главы государства. Речь идет о задачах в разных сферах, в том числе в здравоохранении, демографии, экономике, жилье, экологии, науке, поддержке малых и средних предпринимателей.

На реализацию нацпроектов до 2024 года заложен бюджет в 25,7 триллиона рублей. Из них более 13 триллиона рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 триллиона - из внебюджетных источников, а 4,9 триллиона - бюджетов регионов.