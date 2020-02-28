Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана завершено. В течение следующего месяца суд приступит к его рассмотрению. С таким заявлением выступила адвокат Уилана Ольга Карлина. Она особо подчеркнула, что ее подзащитный готовится к активной защите и не признает себя виновным.

«Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом, оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд. Мы ожидаем, что предварительное слушание по этому делу будет 25-26 марта», - цитирует ТАСС заявление защитницы.

Пол Уилан, который помимо американского паспорта, имеет также гражданство Великобритании, Канады и Ирландии, бал задержан сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Это произошло в Москве 28 декабря 2019 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в его отношении уголовное дело. В случае, если Уилана признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.