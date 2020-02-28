В Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники участников судебного заседания: кадры с места
Полиция эвакуировала всех из здания суда, на место ЧП был вызван спецназ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Одессе обвиняемый в убийстве взял в заложники конвой и судей прямо в зале суда во время избрания ему меры пресечения. Мужчина достал гранату и угрожал взорвать ее, если к нему не приведут окружного прокурора.
Полиция эвакуировала всех из здания, на место ЧП вызвали спецназ. Однако эпизод закончился без применения грубой силы со стороны правоохранителей: переговорщики смогли убедить мужчину сдаться без сопротивления.
Позже выяснялось, что граната, которой угрожал нарушитель, является муляжом.