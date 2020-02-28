СМИ: Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 миллиардов долларов

Россия в прошлом году продала Великобритании золото на рекордные 5,33 миллиардов долларов. Это более чем в 12 раз превышает показатели 2018 года и на треть больше продаж российского золота во все страны мира в период с 2017 по 2019 год.

В физическом выражении экспорт Россией золота в Соединенное Королевство вырос в 11 раз - с 10,4 до 113,5 тонн. Вместе с тем на экспорт в Британию приходится 93% всех продаж российского золота в 2019 году, пишет РБК, ссылаясь на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Как рассказал изданию директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган, рекордное наращивание экспорта золота в Британию можно объяснить опасениями, связанными с Brexit, глобальными трендами спроса на золото и традиционной ролью Лондона как центра торговли и хранения этого драгоценного металла.

Некоторые эксперты допускают, что на данный показатель повлияли торговые войны между США и Китаем.