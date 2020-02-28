Московским школьникам будут регулярно измерять температуру. Такие меры связаны с сезонным повышением уровня заболеваемости простудными заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Кроме того, в предписании столичного департамента образования говорится об отмене занятий физической культурой в бассейнах.

«В образовательных учреждениях Москвы усилят профилактические меры в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не допустить распространения этих заболеваний, директорам школ, колледжей, учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом департамента образования и науки города Москвы №65 рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру», - цитирует РИА Новости сообщение в пресс-службе.

Если у школьника обнаружат симптомы простудного заболевания, то до уроков он допущен не будет, уточнили в департаменте образования. Ребенка отправят домой, но только в сопровождении родителей.

«До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику», - добавили в пресс-службе.

Педагогам также рекомендовано проводить уроки по разным предметам в одном классе, если его оборудование позволяет это сделать. Классным руководителям предписано быть на постоянной связи с родителями по вопросам организации учебного процесса.