Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Московским школьникам будут регулярно измерять температуру

Ян Брацкий
16:42 28.02.2020
Детей с симптомами простудных заболеваний изолируют до прихода родителей и направят информацию в поликлинику.
Московским школьникам будут регулярно измерять температуру
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Московским школьникам будут регулярно измерять температуру. Такие меры связаны с сезонным повышением уровня заболеваемости простудными заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Кроме того, в предписании столичного департамента образования говорится об отмене занятий физической культурой в бассейнах.

«В образовательных учреждениях Москвы усилят профилактические меры в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не допустить распространения этих заболеваний, директорам школ, колледжей, учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом департамента образования и науки города Москвы №65 рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру», - цитирует РИА Новости сообщение в пресс-службе.

Если у школьника обнаружат симптомы простудного заболевания, то до уроков он допущен не будет, уточнили в департаменте образования. Ребенка отправят домой, но только в сопровождении родителей.

«До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику», - добавили в пресс-службе.

Педагогам также рекомендовано проводить уроки по разным предметам в одном классе, если его оборудование позволяет это сделать. Классным руководителям предписано быть на постоянной связи с родителями по вопросам организации учебного процесса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2020, 17:04
Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Дата28.02.2020, 08:15
Защита от заражения и помощь раненым: как проходит новый этап «Танкового биатлона» под Петербургом
Дата28.02.2020, 13:57
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 12:28
Северный флот получит шесть кораблей, подлодок и катеров в 2020 году
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:14 ОПК
Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
17:04 В стране и мире
Нейросеть раскрасила видео из центра Москвы XIX века
17:01 В стране и мире
СМИ: Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 миллиардов долларов
16:42 В стране и мире
Московским школьникам будут регулярно измерять температуру
16:19 В стране и мире
Видео
В Госдуме предложили наказывать за нарушения на голосовании по Конституции
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Видео
Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.