Туроператоры попросили Мишустина возобновить авиасообщение с Египтом

Российские турагенты обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой восстановить авиасообщение с Египтом и вновь открыть чартерные перелеты между двумя странами. После введенных ограничений авиасообщения с Юго-Восточной Азией, компании не могут удовлетворить запросы россиян на отдых.

Как сообщили в ассоциации туроператоров России, эта сфера бизнеса может потерять до 27 миллиардов рублей. Напомним, что Египет закрыли для российских туристов пять лет назад, после теракта на борту пассажирского самолета А-321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва погибли 224 человека - все, кто находился на борту воздушного судна.