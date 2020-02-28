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В Госдуме предложили наказывать за нарушения на голосовании по Конституции

Роман Захаров
16:19 28.02.2020
Если закон примут, то за нарушения на голосовании, которое пройдет 22 апреля, можно будет отправиться в колонию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

До четырех лет лишения свободы - такое наказание предложили ввести за нарушения во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Законопроект об установлении уголовной ответственности внесен в Госдуму.

Один из его авторов - сопредседатель рабочей группы по поправкам Павел Крашенинников. Он отметил, что 4 года - это максимальный срок. Наказание, по словам депутата, будет зависеть от тяжести преступления.

Голосование по изменению основного закона состоится 22 апреля. Это рабочий день, но его сделают выходным. ЦИК уже получил финансирование для работы избирательных комиссий во всех регионах страны.

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