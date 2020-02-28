В России создан Совет по общественному здоровью

Российский Минздрав создал Совет по общественному здоровью, основная цель работы которого - формирование здорового образа жизни россиян, а также профилактика и контроль неинфекционных заболеваний, разработанная Минздравом до 2025 года, говорится в сообщении ведомства.

«Основная цель работы Межведомственного совета – координация взаимодействия и консолидация усилий федеральных и региональных органов власти, общественности и бизнеса, направленных на реализацию государственной политики в сфере общественного здоровья», - говорится в сообщении Минздрава.

В состав Совета войдут представители Роспотребнадзора, Госдумы, Совета Федерации, министерств связи, спорта и финансов, а также Росалкогольрегулирования. Возглавил новую структуру министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее в Минздраве сообщили, что около 30% россиян злоупотребляют алкоголем. К ним относятся те, кто выпивает по одной рюмке крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. При этом количество выпиваемого алкоголя за последнее десятилетие снизилось почти вдвое: с 18 до 9,3 литров на душу населения старше 15 лет.