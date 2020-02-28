Свыше 300 ученых встретились в Технополисе «ЭРА» на конференции по информатике

В военном инновационном технополисе «ЭРА» проходит II Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная информатике и вычислительной технике. Одной из ключевых тем стало использование радиофотоники, как основы для нового технологического уклада.

Участники встречи обменялись опытом в области таких инновационных решений по направлениям математического и компьютерного моделирования, разработки радиоэлектронного оборудования. Докладов от участников заявлено более 300.

На пленарном заседании планируется обсудить порядок формирования совместных научных коллективов по новой модели центров технологических компетенций, которые формируются на базе Технополиса ЭРА. Один из них был представлен заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Борисову в рамках третьего заседания Совета Технополиса 7 февраля текущего года.

Своими проектами в области радиоэлектронной аппаратуры и радиофотонных устройств на «Выставке достижений» поделятся предприятия ОПК. Операторы научных рот, аспиранты и адъюнкты высших военных учебных заведений представят свои идеи и научные наблюдения в формате «стендового» доклада.