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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в сирийском Идлибе

Ян Брацкий
15:48 28.02.2020
Ранее резкое обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации по телефону обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня. Также состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции на позиции сирийских правительственных войск.

Под ответный огонь сирийцев попали турецкие военнослужащие, которые находились в боевых порядках радикалов. Более 30 из них - погибли. Резкое обострение ситуации в регионе сегодня по телефону обсудили лидеры России и Турции.

*Хайят Тахрир аш-Шам - террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

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