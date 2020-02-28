В Кремле заявили, что турецкие военные гибли в САР только вне пределов наблюдательных постов

Россия приняла все меры для обеспечения безопасности Турции у границы с Сирией, при этом реальная глубина зоны безопасности была значительно глубже согласованной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в Идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков и недопущении их террористической активности и предупреждению агрессивных действий в отношении российских военных объектов. Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По его словам, трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза.

«О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что турецкие военные в идлибской зоне деэскалации в Сирии не должны были находиться за пределами своих наблюдательных постов.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба. В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Как известно, Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой республики вдоль сирийско-турецкой границы. При этом реальная глубина зоны безопасности благодаря усилиям российской стороны значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском аданском соглашении пять километров и де факто составляют 30 километров. Постоянные члены Совета безопасности проинформировали о том, что в Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе», - сказал Песков.

По его словам, участники совещания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции.