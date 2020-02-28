Кремль: в рядах боевиков в Идлибе воюют множество иностранных наемников

В рядах воюющих в Идлибе боевиков есть множество иностранных наемников. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в числе террористов есть выходцы из государств бывшего СССР.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», - сказал представитель Кремля во время брифинга.

За последние сутки в сирийском Идлибе резко накалилась ситуация. По заявлениям официальной Анкары, в городе в результате обстрела погибли турецкие военные. ВС Турции в ответ нанесли удары по позициям сирийских войск, обвинив их в атаке.

В связи с обострением обстановки а этом регионе Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. В ходе совещания была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией ситуации в Идлибе, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии.