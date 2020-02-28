Названы сроки начала реконструкции памятника Минину и Пожарскому

В 60 миллионов рублей обойдется реставрация памятника Минину и Пожарскому, установленному на Красной площади более двухсот лет назад. Как рассказал сегодня журналистам председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, работы начнутся после Дня Победы и займут два с половиной года.

Он добавил, что реконструкцию проведут на пожертвования. Уже собрано около 16 миллионов рублей. Оставшуюся сумму внесут военно-историческое общество и все, кто пожелает принять участие в этом деле. Стоит отметить, что в XIX веке монумент отлили и установили именно на пожертвования.

О планах провести реставрацию памятника Минину и Пожарскому стало известно в конце 2018 года. Специалисты утверждают, что многотонное сооружение может в любой момент накрениться или деформироваться. Как выяснили реставраторы, памятник разрушается не только снаружи, но и внутри.