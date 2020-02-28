В Азербайджане сообщили о первом заразившимся коронавирусом

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевший гражданин Российской Федерации, который прибыл в страну из Ирана. Об этом сообщил оперативный штаб, созданный при правительстве Азербайджана.

«Штаб подтверждает первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане. Заболевание выявлено у гражданина России, который прибыл в Азербайджан из Ирана. Проведенные обследования и тесты на инфицирование дали положительный результат. В настоящее время состояние пациента стабильное», - цитирует ТАСС сообщение штаба.

Госпитализированный россиянин изолирован в специальном лечебном боксе, где для него созданы все необходимые условия. За состоянием здоровья мужчины постоянно следят вирусологи. Под контролем также здоровье медиков, которые контактируют с заболевшим.

О вспышке коронавируса стало известно в конце прошлого года. Эпицентром распространения смертельной инфекции стал многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. Сейчас он, как и целый ряд других населенных пунктов в КНР, находится под строгим карантином.

Помимо Китая, случаи заражения коронавирусом выявлены ее в 50 странах, включая Россию. Общее количество жертв инфекции составило 2788 человек.