Порошенко явился на очередной допрос в ГБР

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины допрашивают бывшего лидера страны Петра Порошенко. На этот раз следователей интересует вопрос назначения судей в период его президентства.

Перед тем, как зайти в здание, Порошенко выступил на стихийном митинге перед своими сторонниками. Обвинения против своей персоны он назвал фарсом и политическим преследованием со стороны президента Владимира Зеленского. Порошенко также подчеркнул, что пришел на допрос сам, не упомянув при этом, что в ином случае его разрешено было доставить принудительно.

Порошенко является фигурантом 16-ти уголовных дел. Его обвиняют в узурпации власти, госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов.