Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Астрономы зафиксировали самую мощную с момента Большого взрыва вспышку во Вселенной. Она произошла в самом центре галактики, которая расположена от Земли в 390 миллионах световых лет.

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Мощнейший выброс энергии пробил брешь в плазме, окружающей звездное скопление. Ученые подсчитали, что в образовавшуюся полость легко поместились бы 15 галактик Млечный Путь, сообщает EurekAlert!

«Мы и раньше видели вспышки в центрах галактик, но эта очень, очень массивная. Мы не знаем, почему взрыв был такой силы, но он выглядел как в замедленной съемке, как будто происходил на протяжении сотен миллионов лет», - заявила профессор Международного центра радиокосмических исследований Мелани Джонстон-Холлитт.

Сейчас астрономы по всему миру пристально наблюдают за развитием событий после гигантского взрыва. Его истинная причина пока не известна, для ее установления в будущем планируется организовать изучение галактики с использованием новейших средств наблюдения.