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Столтенберг: НАТО рассматривает пути поддержки Турции

Роман Захаров
14:43 28.02.2020
Альянс осуждает ухудшение обстановки в Сирии и выражает солидарность с Анкарой.
Столтенберг: НАТО рассматривает пути поддержки Турции
© Фото: РИА Новости, Стрингер

НАТО рассматривает пути поддержки Турции. Такое заявление сделал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг после обострения ситуации в Идлибе.

При этом генсек подчеркнул, что НАТО осуждает ухудшение обстановки в Сирии и выражает солидарность с Анкарой.

«Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности. Союзники осудили атаки сирийского режима в провинции Идлиб», - сказал он.

Кроме того, Столтенберг призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия, начать соблюдать нормы международного права и поддержать усилия ООН по поиску мирного решения.

За последние сутки в сирийском Идлибе резко накалилась ситуация. По заявлениям официальной Анкары, в городе в результате обстрела погибли турецкие военные. ВС Турции нанесли удары по позициям сирийских войск, обвинив их в атаке.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, заявил, что ключевое условие урегулирования в САР - размежевание террористов и умеренных сил, готовых к переговорам с законными властями.

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), в свою очередь, сообщили, что данная задача, согласно сочинским соглашениям, возложена на турецких военных. Однако они ее не выполняют и оказывают поддержку незаконным формированиям.

В ЦПВС также рассказали, что 25 февраля 2020 года многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу. Через 35 минут дежурные силы ПВО ВС САР уничтожили дрон.

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