Метеоролог заявила, что у москвичей после осени сразу началась весна

В Российской столице не было ни одного дня зимы. В целом за прошедший сезон температура оказалась почти положительная. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Назвать этот сезон зимой в нашем понятии нельзя. Мы не знаем, началась ли у нас зима или мы из осени сразу шагнули в весну», - приводят слова Поздняковой РИА Новости.

Также она отметила, что очень сложно определить, когда именно началась весна. Во время наступления календарной зимы, напомнила Позднякова, метеорологи говорили, что погода соответствует октябрьским нормам, в середине зимы - мартовским.

Ранее синоптики сообщили, что в этом году январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений - уже тогда в столице расцвели подснежники. По информации метеорологов, температурная аномалия этой зимой составляет примерно 10 градусов. Только за прошлую неделю температурные рекорды в Москве были побиты 5 раз.