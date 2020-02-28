Путешественник Сундаков рассказал о своей схватке с анакондой

Известный этнолог Виталий Сундаков рассказал, как во время путешествия по Амазонии на него напала анаконда.

Это случилось, когда группа исследователей искала первобытное племя, не знающее о существовании цивилизации. Четырехметровая анаконда схватила Сундакова в воде, но змея явно не рассчитала свои силы. Путешественник вышел в этой схватке победителем.

«Мы шли по воде. Она укусила меня за мизинец - больно достаточно. Она не ядовитая, но у нее очень большие изогнутые клыки. И поэтому она может за жизненно важную часть тела схватить - за горло», - вспомнил Сундаков в интервью программе «Десять фотографий».

Легендарный путешественник отслужил в армии два срока, два месяца прожил в племени каннибалов. Он был участником и руководителем более чем 40 экспедиций практически во все точки земного шара, открыл и исследовал десятки неизвестных племен, написал пять книг, является инструктором по рукопашному бою, подводному плаванию. Его жизнь похожа на приключенческий фильм. В интервью телеведущей Арине Шараповой в программе «Десять фотографий» он предельно откровенно расскажет о себе. Премьера 28 февраля в 23:10 на телеканале «Звезда».