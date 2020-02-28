Родственники погибших десантников 6-й роты прибыли в Грозный, чтобы почтить их память

Родственники погибших бойцов 6-й роты приехали в Грозный, чтобы почтить память десантников, которые 20 лет назад вступили в неравный бой с армией боевиков в Аргунском ущелье.

Из девяноста солдат и офицеров в живых остались лишь шестеро. В память о подвиге бойцов в Грозном названа одна из улиц - улица имени 84-х псковских десантников.

Родные погибших возложили цветы к мемориальным мраморным доскам с именами героев. Сейчас все направляются к селу Улус-Керт, где, на месте ожесточенных боев на высоте 776 установлен поклонный крест. Памятные мероприятия, посвященные подвигу 6-й роты проходят в эти дни по всей стране.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. Руководивший террористами Хаттаб пытался вывезти их в Дагестан. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Погибшие десантники были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.