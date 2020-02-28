Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Настроиться на станцию можно будет на частоте 94.1 FM.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Радиостанция «Звезда» выиграла конкурс на эфирную частоту в Санкт-Петербурге. Она будет вещать на частоте 94.1 FM.
Совсем скоро жители северной столицы смогут слушать познавательные и аналитические программы, самые актуальные новости и лучшую музыку от «Звезды».
Радиостанция вещает на территории России, Таджикистан и Луганской Народная Республики. За время своего существования станция неоднократно получала награды.