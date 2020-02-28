Лавров об Идлибе: военные РФ и Турции каждый день обмениваются информацией
Москва соболезнует Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии.
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Российские и турецкие военные каждый день обмениваются информацией о ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Между военными России и Турции есть ежедневный обмен информацией "на земле", все координаты передаются Дамаску», - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что Москва выражает соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии.
Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских войск в районе населенного пункта Бехун 27 февраля. По данным Минобороны России, они находились в боевых порядках террористических формирований.