Лавров об Идлибе: военные РФ и Турции каждый день обмениваются информацией

Российские и турецкие военные каждый день обмениваются информацией о ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Между военными России и Турции есть ежедневный обмен информацией "на земле", все координаты передаются Дамаску», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Москва выражает соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских войск в районе населенного пункта Бехун 27 февраля. По данным Минобороны России, они находились в боевых порядках террористических формирований.