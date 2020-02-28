Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Идлибу

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 28 февраля провели телефонные переговоры. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Москва и Анкара акцентировали важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны, отметили в Кремле.

Во время переговоров Владимир Путин отметил приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии. Глава МИД РФ отметил - никаких компромиссов с ними быть не должно. Путин и Эрдоган заявили о том, что для нормализации обстановки на северо-западе САР нужно принять дополнительные меры.

Лавров отметил, что президенты России и Турции обсудили выполнение договоренностей по Идлибу.

«Разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалацим», - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что стороны обсудили возможность провести в ближайшее время необходимые консультации по этому вопросу.

По словам главы российского МИДа, проблема в идлибской зоне деэскалации заключается в том, как на практике выполняются договоренности между Москвой и Анкарой, в том числе передача координат.