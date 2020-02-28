Лавров: Москва ждет ответов НАТО на предложения по снижению напряженности в отношениях

Москва ждет ответов от НАТО на предложения России по снижению напряженности в отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы рассказали, какие действия мы уже предложили Североатлантическому альянсу по деэскалации обстановки и по укреплению доверия, ждем ответа», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

По словам главы МИД, к росту напряженности в последнее время ведет наращивание потенциала альянса у границ РФ.

Ранее в НАТО заявляли о стремлении к улучшению отношений с российской стороной. При этом глава организации Йенс Столтенберг не стал отрицать, что военно-политический блок соперничает с РФ.