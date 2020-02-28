Лавров: никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости каких-либо компромиссов с террористами, действующими на территории Сирии.

«Мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны", так называемой, не было», - сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

Сергей Лавров отметил, что Россия в любом региональном конфликте выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, а также за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств.