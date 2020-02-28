Китайские специалисты выяснили, почему коронавирус смертелен

Аутопсия тела первого умершего от коронавируса пациента показала, что заболевание главным образом поражает легкие человека. Причиной смерти названа «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность».

Погибшему жителю Китая было 85 лет, в январе он поступил в больницу с множественным инфарктом мозга. На 10-й день после госпитализации у больного появился зуд в горле и высокая температура, компьютерная томография показала очаги инфекции в обоих легких, через три дня у мужчины диагностировали коронавирус. В дальнейшем инфекция распространялась и на 28-й день пациент скончался.

«Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса», - цитирует опубликованные в журнале Journal of Forensic Medicine выводы экспертов РИА Новости.

Взятые у умершего ранее образцы ткани показали, что патологический процесс заболевания схож с атипичной пневмонией, однако фиброз и уплотнение легких не настолько серьезны. Поражает ли вирус другие органы, такие как почки или селезенка, достоверно выяснить не удалось, так как пациент был пожилым человеком с множеством других заболеваний.

Вспышка коронавируса нового типа COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. По последним данным, в мире инфицировано более 83 тысяч человек, погибли почти три тысячи.