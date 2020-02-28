Лавров заявил об обеспокоенности наращиванием сил НАТО у российских границ

Наращивание потенциала НАТО у российских границ ведет к росту напряженности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Лавров добавил, что Россия обеспокоена этой ситуацией.

«Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны и эта линия ведет к росту напряженности и усугублению дефицита доверия», - подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров добавил, что передал министру иностранных дел Люксембурга предложенные НАТО пожелания по деэскалации обстановки и укреплению доверия. В настоящее время российская сторона ждет ответа.

Кроме того, Лавров выразил уверенность, что нормализация отношений России и Евросоюза рано или поздно произойдет. Также глава МИД оценил «трезвую позицию» Люксембурга против нагнетания конфронтации.