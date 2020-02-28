Глава ЦИК рассказала о возможности проведения дистанционного голосования по поправкам к Конституции

Центральный избирательный комитет допускает проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что голосование в такой форме может состояться только в Москве и при условии, что «работа над ошибками проведена».

Ранее о проведении дистанционного голосования сообщали сразу несколько СМИ. Такую возможность дает поправка ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основной закон, в соответствии с которой в голосовании могут быть задействованы порталы Госуслуг и МФЦ.

Памфилова заявила, что в общероссийском масштабе дистанционное голосование пока невозможно. Пилотный проект в рамках программы «Цифровая Россия» будет запущен только в марте.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проведение всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию 22 апреля с 8 до 20 часов. А ЦИК предложил разрешить россиянам голосовать в течение трех дней.