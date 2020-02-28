Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

Глава ЦИК рассказала о возможности проведения дистанционного голосования по поправкам к Конституции

Иван Линдеманн
12:34 28.02.2020
По словам Эллы Памфиловой, голосование в такой форме может состояться только в Москве, регионы к этому пока не готовы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Toshan VI, Globallookpress

Центральный избирательный комитет допускает проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что голосование в такой форме может состояться только в Москве и при условии, что «работа над ошибками проведена».

Ранее о проведении дистанционного голосования сообщали сразу несколько СМИ. Такую возможность дает поправка ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основной закон, в соответствии с которой в голосовании могут быть задействованы порталы Госуслуг и МФЦ.

Памфилова заявила, что в общероссийском масштабе дистанционное голосование пока невозможно. Пилотный проект в рамках программы «Цифровая Россия» будет запущен только в марте.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проведение всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию 22 апреля с 8 до 20 часов. А ЦИК предложил разрешить россиянам голосовать в течение трех дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2020, 17:04
Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Дата28.02.2020, 08:15
Защита от заражения и помощь раненым: как проходит новый этап «Танкового биатлона» под Петербургом
Дата27.02.2020, 21:51
ЦСКА пятый раз в истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 12:28
Северный флот получит шесть кораблей, подлодок и катеров в 2020 году
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
12:34 В стране и мире
Видео
Глава ЦИК рассказала о возможности проведения дистанционного голосования по поправкам к Конституции
11:59 В стране и мире
Видео
ЦИК РФ предложил увеличить срок голосования по поправкам в Конституцию до трех дней
09:49 В стране и мире
В ФНПР объяснили, как будет оплачен выходной в день голосования по поправкам в Конституцию
13:30 В стране и мире
Комитет Госдумы поддержал поправку о дате проведения голосования по изменениям в Конституцию
09:10 В стране и мире
Видео
В комитете Госдумы по госстроительству назвали время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:57 Спорт
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
13:50 В стране и мире
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
13:12 В стране и мире
Видео
Лавров об Идлибе: военные РФ и Турции каждый день обмениваются информацией
13:12 В стране и мире
Видео
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Идлибу
13:03 Армия
Видео
Северный флот получит более 180 единиц вооружения и техники, адаптированных для Арктики
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Видео
Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.