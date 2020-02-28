На Украине введут температурный контроль для въезжающих из России

На Украине собираются ввести на границе с Россией температурный контроль въезжающих на территорию страны. Таким образом в Киеве планируют предотвратить распространение эпидемии коронавируса.

Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что измерять температуру тела будут у граждан, приезжающих из всех стран, не только из РФ, в которой на данный момент три случая заражения коронавирусом - у уже находящихся на карантине граждан Китая.

«Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в АТО, в Крым. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. У нас будет тотальный скрининг температуры», - цитирует Авакова РИА Новости.

Ранее почти все украинцы, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, остановленного в порту Японии из-за вспышки коронавируса, отказались возвращаться на родину. Из 25 украинских граждан о своем решении не ехать домой сообщили 24.