Россия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном

С 28 февраля, в пятницу, Россия вводит временный запрет на авиасообщение с Ираном. Ограничения касаются регулярных и чартерных рейсов из РФ в Иран и обратно. Полеты продолжат только «Аэрофлот» и иранская компания Mahan Air, сообщили в Минтрансе.

«С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании “Аэрофлот” и Mahan Air», - приводит ТАСС сообщение министерства.

Уточняется, что принимать и отправлять рейсы в Иран будут строго в терминале F аэропорта Шереметьево в Москве. Также вводится запрет на выдачу транзитных виз из Ирана и выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных.

На данные момент Россия отменила все чартеры в Китай, а также сокращено количество рейсов в Китай и обратно «Аэрофлотом». С 1 марта вводятся ограничения на авиасообщение с Южной Кореей. В эту страну будут выполнять рейсы только две российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».