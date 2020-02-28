Дивизия ПВО сформирована в составе Северного флота

В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО. Под надежной защитой находится Северный морской путь», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных объеков и защите экономических интересов страны в Арктической зоне.

«Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», - сказал Шойгу.

В ходе своего выступления Шойгу сообщил, что Северный флот в 2020 году получит шесть новых кораблей, катеров и подводных лодок.