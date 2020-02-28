ЦИК РФ предложил увеличить срок голосования по поправкам в Конституцию до трех дней

ЦИК России предложил разрешить россиянам голосовать по изменениям в Конституции в течение трех дней. Инициатива предназначена для граждан, которые не смогут отдать свой голос 22 апреля по уважительным причинам.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил проведение всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию 22 апреля с 8 до 20 часов. Этот день станет для россиян оплачиваемым выходным.

Необходимость внесения поправок в Конституцию президент России Владимир Путин обозначил во время ежегодного послания Федеральному Собранию. На этапе подготовки поступило почти 900 предложений, которые касаются практических всех сфер государственной деятельности.