Шойгу: гиперзвуковое оружие увеличит боевой потенциал Северного и других флотов ВМФ России

В России продолжаются испытания нового оружия, в том числе геперзвукового, которое будет использоваться на Северном флоте. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии российского военного ведомства.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», - сказал Шойгу в пятницу на коллегии министерства обороны РФ.

На заседании коллегии, в частности, был рассмотрен вопрос, связанный с выполнением Плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.