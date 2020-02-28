Шойгу: гиперзвуковое оружие увеличит боевой потенциал Северного и других флотов ВМФ России
На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© Фото: Северный флот, Globallookpress, MOD Russia via
В России продолжаются испытания нового оружия, в том числе геперзвукового, которое будет использоваться на Северном флоте. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии российского военного ведомства.
«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», - сказал Шойгу в пятницу на коллегии министерства обороны РФ.
На заседании коллегии, в частности, был рассмотрен вопрос, связанный с выполнением Плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.