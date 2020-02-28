СК РФ заочно обвинил напавшего на Российский центр науки и культуры в Киеве россиянина

Следственный комитет РФ заочно обвинил россиянина, который в 2018 году совершил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице ГСУ СК. Обвинение предъявлено по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Отмечается, что следствием были получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года 41-летний гражданин России Михаил Агафонов вместе с участниками националистических организаций Украины напал на Российский центр науки и культуры в Киеве. Фасад здания дипломатического учреждения забросали камнями и другими предметами, а также разбили окна и двери.

«В результате преступных действий Агафонова и других лиц был нарушен нормальный порядок работы дипучреждения, его имуществу причинен крупный материальный ущерб», - отметили в СК.

Расследование по этому делу продолжается также в отношении гражданина Украины Николая Коханивского, добавили в ГСУ СК России. Его подозревают в публичном призыве принять участие в антироссийской акции, в ходе которой и было совершено нападение.

В настоящее время следователи принимают меры для установления всех причастных к данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.