Россия закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи
Ограничение носит временный характер и обусловлено «особыми обстоятельствами».
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Россия полностью закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи из-за угрозы распространения коронавируса. Распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе сообщается, что ограничение носит временный характер и обусловлено «особыми обстоятельствами». Оно будет действовать с 1 марта.
Выдача виз для граждан Ирана приостанавливается. В стране подтвердили уже 60 случаев заражения, 10 человек погибли, в том числе и бывший посол республики в Ватикане.
Утром 28 февраля стало известно о проникновении коронавируса еще в три страны - Белоруссию, Северную Ирландию и Сан-Марино. Инфекция выявлена и в Южной Африке - заболел первый житель Нигерии. В Монголии на карантин отправили президента после его возвращения из Китая.