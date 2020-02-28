Россия закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи

Россия полностью закрыла границу для граждан Ирана и Южной Кореи из-за угрозы распространения коронавируса. Распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе сообщается, что ограничение носит временный характер и обусловлено «особыми обстоятельствами». Оно будет действовать с 1 марта.

Выдача виз для граждан Ирана приостанавливается. В стране подтвердили уже 60 случаев заражения, 10 человек погибли, в том числе и бывший посол республики в Ватикане.

Утром 28 февраля стало известно о проникновении коронавируса еще в три страны - Белоруссию, Северную Ирландию и Сан-Марино. Инфекция выявлена и в Южной Африке - заболел первый житель Нигерии. В Монголии на карантин отправили президента после его возвращения из Китая.