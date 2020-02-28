В Австрии выразили поддержку «Северному потоку-2» и выступили против санкций США

В Австрии рассчитывают, что строительство «Северного потока-2» будет завершено, несмотря на введенные в отношении газопровода санкции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

Он подчеркнул, что его страна критикует действия США, которые «затормозили» возведение объекта. По словам посла, Вена расценивает «Северный поток-2» как важный источник надежного и эффективного газоснабжения.

«Мы исходим из того, что он (прим.ред.- «Северный поток-2»), несмотря на американские санкции, будет завершен», - добавил Айгнер.

Также он отметил, что в строительстве газопровода принимает участие австрийская энергетическая компания OMV. Посол напомнил, что Россия снабжает Австрию энергией с 1968 года.

«С точки зрения Австрии, речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы. Россия при этом, как поставщик энергии, играет важную роль», - подчеркнул дипломат.

Айгнер отметил, что его страна относится к экстерриториальным санкциям негативно.

Напомним, что «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1224 километра каждая по дну Балтийского моря. В эксплуатацию трубопровод планировали ввести в конце 2019 года, но помешали санкции США. Дело в том, что американская сторона, активно выступающая против «Северного потока-2», хочет поставлять в страны Европы свой сжиженный природный газ.

Ранее строительство газопровода поддержала Ангела Меркель, отметив, что это, в первую очередь, важный для Германии экономический проект.

Владимир Путин обещал закончить проект. По предварительным расчетам, трубопровод введут в эксплуатацию к концу 2020 года.