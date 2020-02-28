В Шереметьево прокомментировали возвращение пассажирского Boeing в аэропорт

Пассажирский Boeing 777, возвращающийся в Москву из-за технической неисправности на борту, направлен на посадку в аэропорт «Внуково». Ранее сообщалось, что лайнер приземлится в Шереметьево.

«Будет направлен во Внуково (самолет), там произведет посадку и оттуда же будет вылет на резервном самолете», - сообщили в справочной Шереметьево.

Рейс авиакомпании «Россия» в Бангкок был прерван, по данным СМИ, из-за треснувшего лобового стекла лайнера. На борту воздушного судна находятся более ста человек.