В Московском регионе накрыли лабораторию по производству поддельных документов для нелегалов

В результате проведенных в Москве и Московской области мероприятий сотрудникам ФСБ и МВД России, а также росгвардейцам удалось задержать группу, которая занималась подделкой документов, печатей и штампов, дающих право пребывания на территории России.

«Изъяты фальшивые печати и штампы государственных учреждений, бланки документов, технические средства, средства связи, деньги и банковские карты», - говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

Лаборатория по производству поддельных документов располагалась в одном из частных домов в Московском регионе.

По данному делу задержаны 2 россиянина и 3 иностранца. В настоящее время принимаются процессуальные решения.