В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при подозрении на коронавирус

Изолировать больного в отдельной комнате, вызвать дежурного терапевта или скорую помощь - это первые меры, которые стоит предпринять при обнаружении симптомов коронавируса.

В опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях говорится, что к больному нельзя подходить близко - расстояние должно быть не менее 1 метра. Также в ведомстве отметили, что прибывший врач сам возьмет анализ крови и для диагностики коронавируса направит его в организации Роспотребнадзора.

Ранее главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, но и через грязную воду и руки.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о первых выявленных случаях заболевания в Нигерии, Литве и Белоруссии.

Всего в мире, по последним данным, китайской пневмонией заражены более 83 тысяч человек, скончались 2858.