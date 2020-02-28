В Нидерландах зафиксировали первое заражение коронавирусом

Первый случай инфицирования новым видом коронавируса зафиксирован в Нидерландах. Об этом сообщили в Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды.

«Сегодня с помощью лабораторных тестов был выявлен первый инфицированный коронавирусом COVID-19», - говорится в сообщении Национального института.

Речь идет о мужчине, который проживает в городе Тилбурге. Недавно он посещал итальянскую Ломбардию. На данный момент пациента изолировали, он находится под наблюдением врачей, которые также выясняют, с кем контактировал инфицированный по возращению из Италии.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составляет 82,6 тысяч человек, из которых 78,5 тысяч находятся в Китае. За пределами КНР больше всего инфицированных зарегистрировано в Южной Корее - 1766 пациентов, в Италии - 650 человек и Иране - 245 человек. Общее число погибших - 2814 человек.