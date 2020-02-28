Шойгу проведет в Москве заседание коллегии Минобороны России
В заседании примут участие представители Вооруженных Сил РФ, государственных органов и различных организаций.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу проведет в пятницу, 28 февраля, заседание коллегии ведомства. В ходе мероприятия присутствующие обсудят воинскую дисциплину и другие вопросы.
«Участники заседания обсудят вопрос состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах РФ», - сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, также собравшиеся коснутся вопроса выполнения плана Северного флота на 2019 - 2025 годы. В заседании примет участие руководство Вооруженных Сил России, а также представители государственных органов и различного рода организаций.