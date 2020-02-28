Шойгу проведет в Москве заседание коллегии Минобороны России

В частности, также собравшиеся коснутся вопроса выполнения плана Северного флота на 2019 - 2025 годы. В заседании примет участие руководство Вооруженных Сил России, а также представители государственных органов и различного рода организаций.

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