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Математика нарушений: в ГИБДД раскрыли общую сумму штрафов автовладельцев за год

Тамара Астапенкова
00:13 28.02.2020
В 2019 году сотрудниками Госавтоинспекции были выписаны 142,1 миллиона штрафных постановлений о нарушении правил дорожного движения.
Математика нарушений: в ГИБДД раскрыли общую сумму штрафов автовладельцев за год
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

В 2019 году сотрудниками Госавтоинспекции были выписаны 142,1 миллиона штрафных постановлений о нарушении правил дорожного движения. Это на 11% больше, чем в 2018 году. Статистические данные опубликованы на сайте ГИБДД.

Общая сумма взысканий составила 106,5 миллиардов рублей. Эта сумма стала рекордной и превысила показатели предыдущего года на 8,6%. Из опубликованных Госавтоинспекцией данных следует, что россияне выплатили по штрафным постановлениям около 68 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в 2018 году.

С помощью камер было зафиксировано 122,1 миллиона нарушений ПДД, сумма наложенных санкций составила 82,7 миллиардов рублей. Чаще всего в 2019 году российские водители превышали лимит скорости. За это нарушение было вынесено 101,8 миллионов постановлений. На втором месте идет несоблюдение требований, предписанных знаками или разметкой, - 12 миллионов штрафов. На третьем месте проезд на запрещающий сигнал светофора - 5,1 миллион выписанных штрафных постановлений.

По данным ГИБДД, число нарушений ПДД в 2019 году выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что за вождение в нетрезвом виде заведено 308,1 тысяча дел, что на 11% меньше, чем в 2018 году.

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