Военный источник опроверг сообщения о возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в провинции Идлиб
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Военный источник опроверг сообщения, ранее появившиеся в ряде турецких СМИ, о якобы возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в провинции Идлиб.
«Сообщения отдельных турецких СМИ о возвращении под контроль боевиков города Серакаб в провинции Идлиб не соответствуют действительности.
Предпринятые боевиками атаки на город Серакаб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», -- заявил источник.
Также он подчеркнул, что в настоящее время город находится под полным контролем сирийского правительства. При этом, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.