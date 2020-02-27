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Военный источник опроверг сообщения о возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в провинции Идлиб

Кирилл Кунецкий
09:49 27.02.2020
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallookpress Juma Muhammad Keystone Press Agency

Военный источник опроверг сообщения, ранее появившиеся в ряде турецких СМИ, о якобы возвращении под контроль сирийской «умеренной оппозиции» города Серакаб в провинции Идлиб.

«Сообщения отдельных турецких СМИ о возвращении под контроль боевиков города Серакаб в провинции Идлиб не соответствуют действительности.
Предпринятые боевиками атаки на город Серакаб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками», -- заявил источник.

Также он подчеркнул, что в настоящее время город находится под полным контролем сирийского правительства. При этом, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.

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